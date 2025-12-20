Gelibolu'da İnsanlara Alışan Tilki Bölgenin Maskotu Oldu
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezen Ekrem Nizamoğlu, bölgede ziyaretçilerle iç içe yaşayan tilkiyi eliyle besledi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Ziyaretçilerle Kurduğu Bağ İlgi Odağı Oldu
Gelibolu ilçesindeki 57’nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle kurduğu iletişim sayesinde insanlara alıştı. Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken adeta bölgenin maskotu haline geldi.
Ekrem Nizamoğlu'nun tilkiye yiyecek verdiği anlar, ziyaretçilerin ilgisini çeken ve sosyal medyada paylaşılmaya uygun görüntüler oluşturdu.
