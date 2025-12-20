DOLAR
Gelibolu'da İnsanlara Alışan Tilki Bölgenin Maskotu Oldu

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerle yakınlaşan tilki, 57’nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri çevresinde maskot haline geldi; ziyaretçiler tilkiyi eliyle besledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:13
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezen Ekrem Nizamoğlu, bölgede ziyaretçilerle iç içe yaşayan tilkiyi eliyle besledi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ziyaretçilerle Kurduğu Bağ İlgi Odağı Oldu

Gelibolu ilçesindeki 57’nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle kurduğu iletişim sayesinde insanlara alıştı. Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken adeta bölgenin maskotu haline geldi.

Ekrem Nizamoğlu'nun tilkiye yiyecek verdiği anlar, ziyaretçilerin ilgisini çeken ve sosyal medyada paylaşılmaya uygun görüntüler oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

