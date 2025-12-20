Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Soruşturma ve hakimlik kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Saran hakkında, soruşturmada yer alan 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamaları çerçevesinde işlem yapıldığı belirtildi. Hakimlik, Saran'ı adli kontrol tedbiri kapsamında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde serbest bıraktı.
Soruşturmadaki diğer gelişme
Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ela Rümeysa Cebeci ise ek ifadesinin alınmasının ardından bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.
SADETTİN SARAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI (ARŞİV)