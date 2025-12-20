DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:15
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma ve hakimlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Saran hakkında, soruşturmada yer alan 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamaları çerçevesinde işlem yapıldığı belirtildi. Hakimlik, Saran'ı adli kontrol tedbiri kapsamında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde serbest bıraktı.

Soruşturmadaki diğer gelişme

Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ela Rümeysa Cebeci ise ek ifadesinin alınmasının ardından bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

SADETTİN SARAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI (ARŞİV)

SADETTİN SARAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025