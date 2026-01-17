Gelsenkirchen'de 300 Milyon Euro'luk Sparkasse Soygununda 11 Milyon Cep Telefonu Verisi İncelenecek

Gelsenkirchen'de 300 milyon euroluk Sparkasse soygunu: Soruşturmada 11 milyon cep telefonu verisi incelenecek

Almanya'da yetkililer, Gelsenkirchen kentinde 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde Noel tatili sırasında gerçekleştirilen ve mağdurlarının büyük bir kısmı Türk uyruklu olan Sparkasse banka soygununa ilişkin soruşturmada somut adımlar attı.

Soruşturma ofisi ve mağdur görüşmeleri

Gelsenkirchen Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak Pazartesi gününden itibaren soygundan etkilenen 2.500’den fazla müşteri ile birebir görüşmeler başlayacak. Mağdurların yoğunluğu nedeniyle görüşmeler için özel bir ofis kiralandı ve soruşturmada 230 polis görev alacak.

Polis, mağdurlardan randevu almalarını, görüşmeye tek gelmelerini ve yanlarında kiralık kasa sözleşmeleri, para ve kıymetli eşya faturaları veya sahiplik ispatı sağlayacak belgeler bulundurmalarını talep etti.

Deliller: 11 milyon baz istasyonu verisi ve 8 TB görüntü

Yetkililer, soruşturma kapsamında yaklaşık 11 milyon cep telefonuna ait baz istasyonu verisi ile yaklaşık 8 terabaytlık güvenlik kamerası görüntüsünün analiz edileceğini duyurdu. Polis, bu veriler ile olay yerindeki hareketlilik ve şüphelilerin izlerinin tespit edilmesini hedefliyor.

Ayrıca, hırsızların kişisel kasaların olduğu odayı soyarak etrafa saçtığı belgelerin hangi müşterilere ait olduğunun belirlenmesi için bankanın bodrum katında bir tasnif odası hazırlandı.

Olayda dikkat çeken ayrıntılar

Ön soruşturmada elde edilen bulgulara göre, kasa odasında bulunan çok sayıda saç teli incelendi. Ancak polis, bulunan saç tellerinin soruşturmayı yanıltmak amacıyla bir kuaför salonundan alınıp olay yerine bilerek bırakıldığını tespit etti.

Hırsızların duvarları matkapla delerken ortaya çıkacak tozun alarm sistemini çalıştırmaması için soğutma önlemi aldığı, hatta bankanın kadınlar tuvaletinden kasa odasına hortum vasıtasıyla su götürdükleri de belirlenen ayrıntılar arasında yer aldı.

Olayın geçmişi

27-28 Aralık 2025 tarihlerinde Noel tatilinin genişletilmesini fırsat bilen hırsızlar, Sparkasse bankasının kişisel kasalarının bulunduğu odaya girerek milyonlarca euro değerinde para, mücevher, altın ve hisse senedi çalmıştı. İlk incelemelerde hırsızların profesyonel olduğu, uzun bir planlama sonrası bankanın yerleşim planına hakim olarak hareket ettikleri ve olay yerinden iki farklı araçla kaçtıkları tespit edilmişti.

Soygun, ilk olarak 29 Aralık'ta fark edilmiş; 3.250 kasadan yapılan hırsızlıkta zarar tutarı aşamalı olarak 30 milyon, ardından 100 milyon ve son olarak 300 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Yetkililer, geniş çaplı veri ve görüntü analizleri ile şüphelilerin tespit edilmesi ve çalınan malların sahibine iadesi için çalışmaları sürdürüyor.

