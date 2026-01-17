Giresun'da Tır Aydınlatma Direğine Çarptı: Şoför A.D. Hayatını Kaybetti

Giresun Bulancak'ta 76 AAJ 827 plakalı tır orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı; sürücü A.D., Bulancak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 21:09
Giresun'da Tır Aydınlatma Direğine Çarptı: Şoför A.D. Hayatını Kaybetti

Giresun'da Tır Aydınlatma Direğine Çarptı: Şoför A.D. Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Belediye Plajı mevkisinde Giresun istikametine giden A.D. idaresindeki 76 AAJ 827 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Müdahale ve Sonuç

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Olası Neden

Basına yansıyan bilgilere göre, Iğdır nüfusuna kayıtlı olan A.D.'nin kaza anında kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

