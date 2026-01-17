Giresun'da Tır Aydınlatma Direğine Çarptı: Şoför A.D. Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Belediye Plajı mevkisinde Giresun istikametine giden A.D. idaresindeki 76 AAJ 827 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Müdahale ve Sonuç

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Olası Neden

Basına yansıyan bilgilere göre, Iğdır nüfusuna kayıtlı olan A.D.'nin kaza anında kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

GİRESUN KAZA