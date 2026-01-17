Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yolu kapatan tır, aynı hatta seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün çarpmasına neden oldu. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AJA 068 plakalı hurda yüklü tır, kar ve buzlanmadan dolayı kayarak yolu kapattı. Aynı yönde seyir halinde olan 34 FH 0474 plakalı yolcu otobüsü duramayarak tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve İnceleme

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme gerçekleştirdi.

