Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi

Eskişehir'de kendisini cinayet işlediğini ihbar eden A.M.'nin tarif ettiği adrese giren polis, uzun namlulu silahla eve girdi; evde 44 yaşındaki M.P. bıçaklanmış bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:57
Eskişehir'de kendisini cinayet işlediğini ihbar eden yabancı uyruklu şahsın tarif ettiği adrese giden polis ekipleri, riskleri göz önünde bulundurarak çelik yelek ve uzun namlulu silah ile eve giriş yaptı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak üzerinde bulunan 2 dış kapı numaralı müstakil evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Akoğlan Cami yanında bulunan A.M. isimli yabancı uyruklu erkek şahıs, polise kendisinin bir cinayet işlediği yönünde ihbarda bulundu.

Polis aracına alınan şahsın tarif ettiği bölgeye giden ekipler, Karapınar Mahallesi Şebboy Sokaka ulaştı. Ekipler, adrese giriş öncesi birkaç kez ikazda bulundu; ardından, film sahnelerini aratmayacak şekilde içeri girdi.

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği adreste, girişe yakın bir odada sırtüstü yatar vaziyette bir şahıs hareketsiz bulundu. Yapılan ilk incelemede, evde kanlar içinde bulunan 44 yaşındaki M.P. isimli şahsın, karnının alt kısmından bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin bahçe kısmında şüphelinin kullandığı bıçak bulundu. İtirafı yapan 23 yaşındaki şüpheli gerekli işlemler için emniyete götürülürken, hayatını kaybeden şahıs işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

