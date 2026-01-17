Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi

Eskişehir'de itiraf sonrası aksiyon: polis uzun namlulu silahla eve girdi

Eskişehir'de kendisini cinayet işlediğini ihbar eden yabancı uyruklu şahsın tarif ettiği adrese giden polis ekipleri, riskleri göz önünde bulundurarak çelik yelek ve uzun namlulu silah ile eve giriş yaptı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak üzerinde bulunan 2 dış kapı numaralı müstakil evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Akoğlan Cami yanında bulunan A.M. isimli yabancı uyruklu erkek şahıs, polise kendisinin bir cinayet işlediği yönünde ihbarda bulundu.

Polis aracına alınan şahsın tarif ettiği bölgeye giden ekipler, Karapınar Mahallesi Şebboy Sokaka ulaştı. Ekipler, adrese giriş öncesi birkaç kez ikazda bulundu; ardından, film sahnelerini aratmayacak şekilde içeri girdi.

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği adreste, girişe yakın bir odada sırtüstü yatar vaziyette bir şahıs hareketsiz bulundu. Yapılan ilk incelemede, evde kanlar içinde bulunan 44 yaşındaki M.P. isimli şahsın, karnının alt kısmından bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin bahçe kısmında şüphelinin kullandığı bıçak bulundu. İtirafı yapan 23 yaşındaki şüpheli gerekli işlemler için emniyete götürülürken, hayatını kaybeden şahıs işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE CİNAYET İŞLEDİĞİ KONUSUNDA KENDİSİNİ İHBAR EDEN YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN BELİRTTİĞİ ADRESE RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK GELEN POLİS, UZUN NAMLULU SİLAHLA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYACAK ŞEKİLDE İÇERİ GİRDİ. EKİPLER 44 YAŞINDAKİ ADAMIN KANINDAN BIÇAK DARBESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRTİRKEN, OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI.