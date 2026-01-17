Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi

Ataşehir'de engelli yolcuları kabul etmeyen taksi şoförü trafikten men edildi

Olayın ayrıntıları

Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde aracına aldığı 2’si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçelerle kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edilen taksi şoförüyle ilgili gelişmeler yaşandı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, olayın 16 Ocak tarihinde D100 Kuzey Karayolu mevkiinde meydana geldiği tespit edildi.

Soruşturma ve uygulanan yaptırım

Plaka bilgilerinden kimlik tespiti yapılan O.A. (36) yakalandı. Yapılan incelemede, sürücünün yolcu seçtiği ve engelli yolcuları araca almadığı belirlendi.

Şüpheliye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesi gereğince 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma çalışmaları yetkili birimlerce sürdürüldü.

