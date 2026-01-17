Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu

Menteşe Yeniköy Mahallesi'nde şüpheli ölüm

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi 485 Sokak'ta görevli jandarma personeli A.Z.Y.'ye ulaşılamaması üzerine arkadaşları durumu bildirdi.

Arkadaşlarının bilgi vermesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine polis ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle balkondan içeri giren ekipler, Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y.'nin hareketsiz bedenini buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde A.Z.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme uzmanları ve nöbetçi savcı sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından A.Z.Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı; soruşturmanın seyrine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ AHMET ZİYA YILDIZ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.