Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve 112 ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:20
Kaza Detayları

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara il yolu üzerinde Karababa Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Hayrabolu yönünden Malkara istikametine seyir halinde olan 22 AEK 072 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VS 5112 plakalı kamyonetin karşılıklı ve yandan çarpışması sonucu çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede, 22 AEK 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan T.D. ile P.D. yaralanarak Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 34 VS 5112 plakalı kamyonetin sürücüsü N.G. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Soruşturma

Olay yerine sevk edilen 23. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

