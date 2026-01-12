Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara il yolu üzerinde Karababa Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Hayrabolu yönünden Malkara istikametine seyir halinde olan 22 AEK 072 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VS 5112 plakalı kamyonetin karşılıklı ve yandan çarpışması sonucu çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede, 22 AEK 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan T.D. ile P.D. yaralanarak Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 34 VS 5112 plakalı kamyonetin sürücüsü N.G. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Soruşturma

Olay yerine sevk edilen 23. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ’IN HAYRABOLU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.