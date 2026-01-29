Gölcük davasında DNA şoku: Sanık 'Benim mi oğlum?' dedi

Olayın gelişimi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 27 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olayda, eski eşi Sözen Tutci (55) evinde silahla vurularak ağır yaralandı. İddiaya göre saldırgan Mustafa Y. (50) kapıya gelerek ateş etti. Olayda oğlu Vedat Y. (33) bacağından yaralandı; yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri müdahalesinin ardından Vedat Y., tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay tedavi gördü. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava ve suçlamalar

Haklarında açılan davada Mustafa Y. için 'tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme', 'tasarlayarak alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma' gibi suçlamalar yer alıyor. Oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına yönelik eylemi nedeniyle 'üst soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Duruşmadaki ifadeler

Vedat Y. olay günü annesiyle çay içerken kapı ziliyle başladığını, kapıyı açtığında elinde silah olan Mustafa Y.'nin doğrudan ateş ettiğini anlattı. Koridora doğru kaçtığını, bir odaya saklandığını ve dizinden yaralandığını belirtti. Annesine ateş edildiğini duyunca çıktıktan sonra annesinden kan aktığını gördüğünü söyledi ve 'dizimin üstüne çökerek ateş etmemesi için yalvardım' dedi.

Vedat, babasıyla boğuştuğunu, elinin ısırıldığını ve eline 19 dikiş atıldığını, silah kabzasıyla vurulduğunu aktardı. Balkonda annesini yerde gördüğünü, Mustafa'nın elinde silah olmadığını ve kendisine 'beni öldür' dediğini belirtti. Kendisinin panikle ateş ettiğini, silahı tezgaha bıraktığını ifade etti.

Mustafa Y. ise savunmasında eve Vedat tarafından tehdit edildiği için gittiğini, Vedat'in kendisine saldırdığını ve kendini savunmak için müdahale ettiğini iddia etti. Sözen'in kendisinin ateş etmediğini, annesinin balkona çıkıp silahı attığını söyledi ve 'Sözen'i oğlu Vedat öldürdü' şeklinde beyanda bulundu.

DNA raporu ve mahkeme tutanağı

Duruşmada okunulan Adli Tıp Kurumu DNA raporu, Vedat Y.'nin biyolojik babasının sanık Mustafa Y. olduğunu belirledi. Raporun açıklanması üzerine bir süre sessiz kalan Mustafa Y., tutanaklara geçen şaşkın bir ifadeyle 'Benim mi oğlum?' dedi. Bu gelişme duruşmada büyük etki yarattı.

Soruşturma ve mahkeme kararı

Olay yerinde bulunan tezgaha ait silah üzerinde parmak izi tespit edilemedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Y.'nin akıl sağlığının belirlenmesi için rapor alınmasına, olay yerinde ek inceleme yapılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

