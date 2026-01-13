Gönen'de Ev Yangını: Hodul Köyü'nde Özkan Şahin'in Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hodul Köyü'nde, Özkan Şahin'e ait bir evde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

Yangının kaynağı ve ilerleyişi

Edinilen bilgilere göre, yangının bacadan kaynaklandığı belirlenirken alevler kısa sürede evin çatı kısmına sıçradı.

Müdahale ve hasar

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak evin çatı kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Soruşturma sürüyor

Yangına ilişkin olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNEN’DE EV YANGINI: ÇATI ALEVLERE TESLİM OLDU