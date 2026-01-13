Gönen'de Ev Yangını: Hodul Köyü'nde Özkan Şahin'in Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Balıkesir Gönen Hodul Köyü'nde Özkan Şahin'e ait evde bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı; itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, çatı ciddi hasar gördü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:55
Gönen'de Ev Yangını: Hodul Köyü'nde Özkan Şahin'in Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Gönen'de Ev Yangını: Hodul Köyü'nde Özkan Şahin'in Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hodul Köyü'nde, Özkan Şahin'e ait bir evde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

Yangının kaynağı ve ilerleyişi

Edinilen bilgilere göre, yangının bacadan kaynaklandığı belirlenirken alevler kısa sürede evin çatı kısmına sıçradı.

Müdahale ve hasar

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak evin çatı kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Soruşturma sürüyor

Yangına ilişkin olay yerinde ve çevresinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

GÖNEN’DE EV YANGINI: ÇATI ALEVLERE TESLİM OLDU

GÖNEN’DE EV YANGINI: ÇATI ALEVLERE TESLİM OLDU

GÖNEN’DE EV YANGINI: ÇATI ALEVLERE TESLİM OLDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları