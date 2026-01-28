Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu

Marsilya Savcılığı, 23 Ocak'ta Akdeniz'de Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmek için kullanıldığı öne sürülen 'Grinch' adlı petrol tankerinin Marseille-Fos Limanı'na çekildiğini açıkladı.

Operasyon ve eşlik eden kuvvetler

Açıklamada, tankerin el konulmasının İngiltere donanmasının da desteğiyle yürütülen özel bir operasyon sonucu gerçekleştiği bildirildi. Gemi, Fransa donanmasına ait unsurların eşliğinde limana getirildi.

Kaptanın durumu

Açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği bayrağı taşıyan tankerin Hindistan vatandaşı kaptanının gözaltına alındığı; daha sonra serbest bırakıldığı ve gemiye dönmesine izin verildiği belirtildi.

Rotası ve bayrak şüphesi

Fransız yetkililer, tankerin Murmansk limanından hareket ettiğini daha önce bildirmişti. Yapılan aramada bayrağın geçerliliğine ilişkin şüphelerin doğrulandığı ve tankerin rotasının değiştirildiği aktarıldı.

