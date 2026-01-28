Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu

Fransa, Gölge Filo üyesi olduğu iddia edilen 23 Ocak'taki 'Grinch' tankeri Marseille-Fos Limanı'na çekildi; kaptan kısa süre gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 21:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 21:03
Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu

Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu

Marsilya Savcılığı, 23 Ocak'ta Akdeniz'de Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmek için kullanıldığı öne sürülen 'Grinch' adlı petrol tankerinin Marseille-Fos Limanı'na çekildiğini açıkladı.

Operasyon ve eşlik eden kuvvetler

Açıklamada, tankerin el konulmasının İngiltere donanmasının da desteğiyle yürütülen özel bir operasyon sonucu gerçekleştiği bildirildi. Gemi, Fransa donanmasına ait unsurların eşliğinde limana getirildi.

Kaptanın durumu

Açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği bayrağı taşıyan tankerin Hindistan vatandaşı kaptanının gözaltına alındığı; daha sonra serbest bırakıldığı ve gemiye dönmesine izin verildiği belirtildi.

Rotası ve bayrak şüphesi

Fransız yetkililer, tankerin Murmansk limanından hareket ettiğini daha önce bildirmişti. Yapılan aramada bayrağın geçerliliğine ilişkin şüphelerin doğrulandığı ve tankerin rotasının değiştirildiği aktarıldı.

MARSİLYA (İHA) - FRANSA’NIN MARSİLYA SAVCILIĞI, 23 OCAK TARİHİNDE AKDENİZ’DE RUSYA’NIN...

MARSİLYA (İHA) - FRANSA’NIN MARSİLYA SAVCILIĞI, 23 OCAK TARİHİNDE AKDENİZ’DE RUSYA’NIN YAPTIRIMLARI DELMEK İÇİN KULLANDIĞI GÖLGE FİLO’NUN BİR PARÇASI OLDUĞU GEREKÇESİYLE EL KONULAN "GRİNCH" ADLI PETROL TANKERİNİN MARSEİLLE-FOS LİMANI’NA ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı
2
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
3
Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu
4
Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 86 Sikke Ele Geçirildi
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama, 14 Gözaltı
6
Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü
7
Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları