Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu 2025'i değerlendirdi, 2026 tedbirlerini açıkladı

İstanbul Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı çalışmalarını değerlendirmek üzere yerel basınla bir araya geldi. Toplantıda 2025 faaliyetleri ele alındı ve 2026 planlamalarına ilişkin tedbirler paylaşıldı.

Toplantının içeriği

Arnavutköy Kaymakamlık Binası'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında Hersanlıoğlu, ilçe genelinin istatistiklerini paylaştı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önümüzdeki yıla yönelik aksiyonları açıkladı.

Güvenlik, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı

Hersanlıoğlu, çalışmalarda annelerin katkısına vurgu yaparak şunları söyledi: "İlçemizde uyuşturucu madde kullanımı ile alakalı yapmış olduğumuz çalışmalardaki en büyük paydamışız anneler. Annelerin söylediği genelde doğru çıkıyor. İlçemizde YEŞİLAY Şubesi kurulduktan sonra okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda işlenmiş suç oranlarında hızlı bir düşüş görüyoruz bunun sebebi hem teknolojik imkanların kullanılması hemde çalışmaların yoğunlaştırılması. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 218 kişiyi geçen sene Arnavutköy’de yayınlamışız öte yandan Arnavutköy’e yeni açılan polis merkezimizin sahasına 115 bin nüfusumuz dahil oldu. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Bolluca Mavigöl Mahallesi’ndeki karakolumuzda açılacak ve bölgemiz rahatlayacak. Jandarmayla ilgili ASELSAN’ın bölgede bir kamera çalışması var aynı şey eksik kalınan noktada polis bölgesindede yürütülüyor"

Toplantıda ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına dikkat çekildi; mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma ve yakalama oranlarında önemli düşüşler olduğu belirtildi.

Afet ve iletişim altyapısı

Afet tedbirleriyle ilgili soruya yanıt veren Hersanlıoğlu, yeni roller ve projelerin ihale sürecine girdiğini aktardı: "Afet planlamamızla alakalı yeni roleler kuruyoruz. Bu proje teklifi kabul gördü ihalesi yapıldı yakında lansmanı yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımızda 520 noktada yeni kuleler oluşturuyoruz. GSM operatörleri için oluşturulan bu kuleler muhtemel afet durumunda hizmet verecek."

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü; ilçe istatistikleri ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY KAYMAKAMI MAHMUT HERSANLIOĞLU BÖLGEDE GÖREV YAPAN YEREL BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK İLÇEDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ 2025 YILINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARININ YER ALDIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ. PROGRAMDA, İLÇE GENELİNDE 2025 YILINDAKİ FAALİYETLER VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERİN YANI SIRA 2026 YILINDA AYNI ÇALIŞMALAR İLİŞKİN PLANLAMALAR KONUŞULDU.