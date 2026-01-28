Konya Karapınar'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza Detayları

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Caddesi'nde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 06 EA 0388 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta durmak için yavaşladığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 31 N 3014 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

