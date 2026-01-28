Konya Karapınar'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ereğli Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı; olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 21:36
Konya Karapınar'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya Karapınar'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza Detayları

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Caddesi'nde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 06 EA 0388 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta durmak için yavaşladığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 31 N 3014 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE IŞIKLI KAVŞAKTA TIRIN, IŞIKTA YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE IŞIKLI KAVŞAKTA TIRIN, IŞIKTA YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE IŞIKLI KAVŞAKTA TIRIN, IŞIKTA YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Talaş Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Emrah Aydın Hayatını Kaybetti
2
Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
3
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Makas Atıp Polisin Üzerine Aracı Sürünce Tutuklandı
4
Bilecik'te JASAT Operasyonu: 72 Yaşındaki Kadını Dolandıran 5 Kişi Tutuklandı
5
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir Ödemiş'te Burak Odabaş'ın şüpheli ölümü: Aracı içinde yanmış halde bulundu
7
İskenderun'da Yangın: 3. Kattaki Daire Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Kişi Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları