Diyarbakır’da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı

Bağlar, Mevlana Halit Mahallesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi üzerinde seyir halindeki bir pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Sürücü, aracı güvenli bir yere çektikten sonra can havliyle kendini pikaptan atarak kurtuldu; ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

