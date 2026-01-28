Artvin’de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Hopa Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan tırda çok sayıda kaçak ürün bulundu

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışına çıkış yapmak üzereyken Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan bir tırın dorsesinde arama yapıldı.

Arama sırasında nevresim ve kumaş yüklü ürünlerin arasına gizlenmiş çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan kontrollerde 56 bin 709 adet farklı marka ve ebatlarda parfüm ile 4 bin 393 adet cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri tespit edildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

