Gündoğmuş'ta Yasa Dışı Avcılığa 973 bin 238 lira Ceza

Antalya

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, yasa dışı avcılık yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler belirtilen bölgeye intikal etti.

Alanda yapılan arazi taramasında vurulmuş 1 yaban keçisi ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 973 bin 238 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet yivli tüfeğe de el konuldu.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

