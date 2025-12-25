DOLAR
Gündoğmuş'ta Yasa Dışı Avcılığa 973 bin 238 lira Ceza

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde vurulmuş yaban keçisiyle yakalanan 2 şahsa toplam 973 bin 238 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı; 1 yivli tüfeğe el konuldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:16
Antalya

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, yasa dışı avcılık yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler belirtilen bölgeye intikal etti.

Alanda yapılan arazi taramasında vurulmuş 1 yaban keçisi ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 973 bin 238 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet yivli tüfeğe de el konuldu.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

