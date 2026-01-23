Hakkari-Van Kara Yolu'nda Çığ: Onlarca Araç Mahsur Kaldı

Hakkari-Van kara yoluna düşen çığlar nedeniyle yol ulaşıma kapandı; 1. ve 2. tünel yakınlarında onlarca araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:39
Hakkari-Van Kara Yolu'nda Çığ: Onlarca Araç Mahsur Kaldı

Hakkari-Van Kara Yolu'nda Çığ: Onlarca Araç Mahsur Kaldı

Olayın Detayları

Hakkari-Van kara yolu, yoğun kar yağışı sonrasında yola düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun 1. ve 2. tünel yakınlarında iki ayrı noktadan çığın düşmesi sonucu yolun her iki şeridinde onlarca araç mahsur kaldı.

Çığların düşmesiyle birlikte sürücüler ve yolcular, yolun açılmasını beklerken bölgedeki kara ulaşımı tamamen kesildi. Olay yerinde etkili olan kötü hava ve arazi koşulları çalışmaların seyrini etkiliyor.

Ekiplerin Müdahalesi

Olayın ardından Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Yetkililer, çığ düşen bölgeye iş makineleri sevk edildiğini ve yolu ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ekiplerin hava ve arazi şartlarına rağmen güvenli şekilde çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, sürücüleri ikinci bir duyuruya kadar güzergâhı kullanmayın ve alternatif yolları tercih edin şeklinde uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

