Hatay Arsuz'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
Arsuz, Nardüzü Mahallesi
Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle hafriyat kamyonu devrildi. Kaza, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi sınırlarında gerçekleşti ve araç sürücüsü yaralandı.
Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
