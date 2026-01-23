Hatay Arsuz'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı. İtfaiye kurtardı, ilk müdahale yapıldı ve polisi inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:25
Hatay Arsuz'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay Arsuz'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Arsuz, Nardüzü Mahallesi

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle hafriyat kamyonu devrildi. Kaza, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi sınırlarında gerçekleşti ve araç sürücüsü yaralandı.

Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları