Hatay Arsuz'ta Samanlık Yangını: 100 Büyükbaş Besihaneden Tahliye Edildi

Hatay Arsuz'ta Samanlık Yangını Besihaneye Sıçramadan Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde besihaneye sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayın Detayları
Çiftliğin samanlık kısmında başlayan yangından kısa sürede alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri operasyon başlattı ve besihane içerisindeki 100 büyükbaş hayvan zarar görmeden tahliye edildi.
Müdahale ve Son Durum
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü olayda saman balyaları zarar gördü.
HATAY'DA 100 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN BULUNDUĞU ÇİFTLİĞİN SAMANLIK KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BESİHANEYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.