Hatay Arsuz'ta Samanlık Yangını: 100 Büyükbaş Besihaneden Tahliye Edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle besihaneye sıçramadan kontrol altına alındı; 100 büyükbaş hayvan zarar görmeden tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 01:11
Hatay Arsuz'ta Samanlık Yangını Besihaneye Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde besihaneye sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Çiftliğin samanlık kısmında başlayan yangından kısa sürede alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri operasyon başlattı ve besihane içerisindeki 100 büyükbaş hayvan zarar görmeden tahliye edildi.

Müdahale ve Son Durum

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü olayda saman balyaları zarar gördü.

