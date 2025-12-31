Karaman'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Ters Döndü

Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde saat 21.00'de kaza

Karaman'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 KNL 223 plakalı otomobil park halindeki araçlara çarpıp devrilerek ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı ve devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücü yara almadan kurtulurken, olayda bulunan araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu tespit edildi.

Kaza anı ve sonrasında dikkat çeken görüntülerde, olay yerine gelen bir sokak kedisinin ters dönen aracın içine girmesi kameralara yansıdı.

Polis, kazanın yaşandığı caddede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen vinçle araç kaldırılıp çekici ile bölgeden uzaklaştırıldı.

