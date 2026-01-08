Hatay'da 17 Yaşındaki Eylül'ü Vuran Kişi Ablası Çıktı

Samandağ'daki konteyner olayında geniş çaplı polis çalışması sonuç verdi

Hatay'da 6 Ocak tarihinde Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M. baş kısmından yaralı halde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan Eylül, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu, Eylül'ü silahla yaralayanın ablası olduğu; şüphelinin isminin E.M. olduğu tespit edildi. Olayda silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ve M.Ç. olduğu belirlendi.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 1 adet AK-47 Kaleşnikof marka tüfek, 1 şarjör 100 adet fişek, 123.37 gram esrar maddesi, 3 adet tabanca, tabancaya ait şarjörler, 91 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 269 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet bıçak, 111 bin TL para ve 300 Amerikan doları, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis dedektif gibi iz sürdü, 17 yaşındaki Eylül'ü silahla yaralayanın ablasının olduğu ortaya çıktı