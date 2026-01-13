Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Hatay'da 10 Ocak'ta Antakya-Belen yolunda düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:28
Operasyon detayları

10 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolu üzerinde yaptıkları takip sonucu 2 araç durdurdu.

Yapılan kontrollerde 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 2 organizatör ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

