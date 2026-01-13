Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Operasyon detayları
10 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolu üzerinde yaptıkları takip sonucu 2 araç durdurdu.
Yapılan kontrollerde 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 2 organizatör ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 8 GÖÇMEN YAKALANIRKEN, 2 ORGANİZATÖR MAHKEMECE TUTUKLANDI.