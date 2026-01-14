Hatay'da Ablası Tarafından Vurulan 17 Yaşındaki Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samandağ'daki saldırının ardından acı veda

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde baş kısmından yaralı halde bulunan 17 yaşındaki Eylül M., Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 gündür süren yaşam mücadelesini sürdürüyor, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Eylül'ü vuran kişinin abla E.M. olduğu tespit edildi. Olayda silah temin edenlerin S.Y., D.S. ve M.Ç. olduğu belirlendi.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M. hakkında ise akıl sağlığının tespiti amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildi.

Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Eylül, yoğun çabaların ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kız, memleketi Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninde Eylül'ün tabutunun üzerine gelinlik konuldu; yakınları gözyaşlarıyla veda etti. O anlarda Eylül'ün annesinin sözleri, "Hayallerimiz yarıda kaldı, Eylül kalk" çevredekilerin yüreklerini burktu.

EYLÜL M.