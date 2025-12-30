Hatay'da dayısı tarafından diri diri gömülen 10 yaşındaki Amir taburcu edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 12 Aralık Cuma günü okul çıkışı kaybolan ve 2 gün sonra yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla ağır yaralı ve diri diri toprağa gömülmüş halde bulunan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü.

Olayın seyri

Amir'in kayboluşu sonrası polis ekipleri yaklaşık 200'den fazla kamera kaydını inceleyerek şüpheli olarak Amir'in dayısı M.E.'yi gözaltına aldı. Bölgedeki arama çalışmalarına AFAD, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Ekiplerin çalışması sonucu çocuk, kafasından yaralı ve diri diri gömülmüş halde bulunarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amir'in ifadesi

Amir, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını, dövüldüğünü ve baygın halde yarı toprağa gömüldüğünü anlattı. Amir, yaşadıklarını şöyle aktardı: 'Toprak ve kayanın altında 3 gün gece hiç uyuyamadım, sürekli Allah’a dua ettim.' Çocuğun ifadesine göre dayısı önce arabayla götürdü, aracı farklı yöne saptırdı, kendisini boğmaya çalıştı ve baygın olduğunu düşünerek yarı toprağa gömüp üstünü kayalarla kapatıp terk etti.

Ailenin tepkisi ve talepleri

Baba Muhammed El Cedduğ, oğlunun taburcu olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini bildirirken, dayının arama kurtarma çalışmalarına katılmasına büyük tepki gösterdi. Baba Muhammed şöyle dedi: 'Dayı hiçbir şey belli etmeden davranmış, en ağır cezayı almasını istiyorum.' Ayrıca dayının arama ekipleri arasında yer alıp hiçbir şey olmamış gibi davranmasının kendilerini şoke ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güncel adli süreç ve ceza kararları yetkili makamlar tarafından belirlenecek.

