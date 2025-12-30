Karaman'da Kamyon Otomobile Çarptı — 2 Yaralı, Otomobil Halk Otobüse Çarptı

Karaman'da kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı, kaza anı kamerada

Karaman Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otomobil savrularak belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve sürücü bilgiler

Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 70 ACC 411 plakalı MAN marka kamyon, kavşakta dönüş yapan Y.Ö. yönetimindeki 42 ARB 73 plakalı Nissan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen Karaman Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarparak durdu.

Yaralıların kurtarılması ve müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı; ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar sedye ile ambulansa alınarak ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Evlerine giden özel eğitim öğrencilerinin bulunduğu halk otobüsündeki öğrenciler ise başka bir halk otobüsüne aktarıldı.

Görgü tanığının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntüleri

Görgü tanığı Sinan Doğan, "İş yerimde telefonla görüşme yaparken, sesi duyar duymaz dışarı fırladım. Hemen kazayı 112’ye bildirdim. Telefondaki sağlık görevlilerinin talebi üzerine yaralıları ambulans gelene kadar konuşturarak bilinçlerini açık tuttum. Araba dönerek geldiği için hızı kesildi yoksa benim fidanlığa girecekti. Araba dönerken LPG tankı yola fırladı" dedi.

Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonla çarpışan otomobilin savrularak halk otobüsüne çarpışı ve çarpışma sırasında yerinden çıkan LPG tankının yola fırladığı anlar yer aldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

