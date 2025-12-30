DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,07%
ALTIN
6.020,87 -0,77%
BITCOIN
3.774.891,29 -0,94%

Karaman'da Kamyon Otomobile Çarptı — 2 Yaralı, Otomobil Halk Otobüse Çarptı

Karaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde kamyonun çarptığı otomobil savrularak belediye otobüsüne çarptı; 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:38
Karaman'da Kamyon Otomobile Çarptı — 2 Yaralı, Otomobil Halk Otobüse Çarptı

Karaman'da kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı, kaza anı kamerada

Karaman Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otomobil savrularak belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve sürücü bilgiler

Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 70 ACC 411 plakalı MAN marka kamyon, kavşakta dönüş yapan Y.Ö. yönetimindeki 42 ARB 73 plakalı Nissan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen Karaman Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarparak durdu.

Yaralıların kurtarılması ve müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı; ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar sedye ile ambulansa alınarak ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Evlerine giden özel eğitim öğrencilerinin bulunduğu halk otobüsündeki öğrenciler ise başka bir halk otobüsüne aktarıldı.

Görgü tanığının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntüleri

Görgü tanığı Sinan Doğan, "İş yerimde telefonla görüşme yaparken, sesi duyar duymaz dışarı fırladım. Hemen kazayı 112’ye bildirdim. Telefondaki sağlık görevlilerinin talebi üzerine yaralıları ambulans gelene kadar konuşturarak bilinçlerini açık tuttum. Araba dönerek geldiği için hızı kesildi yoksa benim fidanlığa girecekti. Araba dönerken LPG tankı yola fırladı" dedi.

Kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonla çarpışan otomobilin savrularak halk otobüsüne çarpışı ve çarpışma sırasında yerinden çıkan LPG tankının yola fırladığı anlar yer aldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA KAMYONUN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KARAMAN’DA KAMYONUN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KARAMAN’DA KAMYONUN ÇARPTIĞI OTOMOBİL SAVRULARAK BELEDİYEYE AİT YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI. KAZADA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AŞAV Başkanı Mehmet Akar: "İmanlı Türk Milleti’nde Vatan Aşkı Tükenmez"
2
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı
5
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı
6
Sivas’ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve 4 Tutuklama
7
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları