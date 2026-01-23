Hatay'da Kar Yağışı: Sürücülere Zor Anlar, Çocuklara Neşe

Hatay'da gece başlayan kar yağışı yollarda zorluk yaratırken, Gülderen Mahallesi'ndeki çocuklar karın keyfini çıkardı; ekipler yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:38
Hatay'da kar yağışı hayatı etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hatay'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kar, çevreyi beyaza bürürken ulaşımda aksamalara yol açtı.

Trafikte güçlük ve önlemler

Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya yollarında araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri tarafından kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Sürücülerin zor anları kameraya yansıdı.

Çocuklar karın tadını çıkardı

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve aileleri sokaklarda doyasıya eğlendi. Kar, bölgedeki küçükler için neşe kaynağı oldu.

Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar ise kar yağışının kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.

