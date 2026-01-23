Hatay'da Okul Bahçesinde 17 Yaşındaki Genç Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu

Hatay'da okul bahçesinde 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Olay yeri ve ilk müdahale

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulu bahçesinde sabah saatlerinde bir kişi ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 17 yaşındaki Fatih G.'nin karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde oldukları tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Fatih G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Aile bilgileri ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre, Fatih G. geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Gece saatlerinde oğullarını arayan aile, okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadı ve sabah saatlerinde acı haberle karşılaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

