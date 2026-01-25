Hatay'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kaza detayları

Hatay’ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesinde, Gaziantep - Hatay yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Otomobil ters dönerek durdu. Araçta bulunan sürücü Ö.Ü., eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebek E.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve babanın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

