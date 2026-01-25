Hatay'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Hatay Hassa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 yaşındaki bebek E.Ü. yaşamını yitirdi; anne ve baba yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 01:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 02:08
Hatay'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Hatay'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kaza detayları

Hatay’ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesinde, Gaziantep - Hatay yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Otomobil ters dönerek durdu. Araçta bulunan sürücü Ö.Ü., eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebek E.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve babanın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN ANNE VE BABA YARALANIRKEN 1...

HATAY’DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN ANNE VE BABA YARALANIRKEN 1 YAŞINDAKİ BEBEK YARALANDI.

HATAY’DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN ANNE VE BABA YARALANIRKEN 1...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden uçtu: 1’i ağır, 5 yaralı
2
Hatay'da takla atan otomobilde 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
3
Tofaş tıra saplandı: Karabük'te 1'i ağır 2 yaralı
4
İnegöl'de Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Şişli'de Çöpte Kafası Kesik Kadın Cesedi Adli Tıp'a Kaldırıldı
6
Kayseri'de Oğul Babasının Büfesini Kurşunladı
7
Samsun'da 'yasak ilişki' cinayeti: Sevgilisinin boğazını kesti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları