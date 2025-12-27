Tayvan'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Yilan Açıklarında Hissedildi

Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi, ülke kıyılarına 32 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 73 kilometre derinlikte 7.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, yerel saatle 23.05'te kaydedildi ve ada genelinde hissedildi.

Deprem Detayları

Depremin merkez üssü, Tayvan’ın kuzeydoğusundaki Yilan kenti açıkları olarak belirlendi. Yetkililer, sarsıntının karaya 32 kilometre mesafede ve açık deniz ile görece derin bir noktada gerçekleştiğini açıkladı.

Etkiler ve Hasar

Başkent Taipei dahil olmak üzere ada genelinde deprem hissedildi. Taipei yetkilileri, bazı binalarda görülen küçük hasarlar ile sınırlı gaz ve su sızıntıları dışında ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Öte yandan yerel basın ve bölge halkı bazı binaların tavanlarının çöktüğünü ve market raflarının devrildiğini aktardı.

Elektrik Kesintileri ve Sanayi Etkisi

Tayvan Elektrik Şirketi, Yilan’da 3 binden fazla hanede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi (TSMC), Hsinchu Bilim Parkı'ndaki bazı tesislerde personelin geçici olarak tahliye edildiğini, çalışanların daha sonra görevlerine döndüğünü bildirdi.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, önümüzdeki 24 saat içinde 5.5 ila 6.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu. Depremin deniz açıklarında ve derinlikte meydana gelmesi nedeniyle hasarın sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, sosyal medya üzerinden durumun kontrol altında olduğunu belirterek halkı artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

