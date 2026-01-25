Şişli'de Çöpte Kafası Kesik Kadın Cesedi Adli Tıp'a Kaldırıldı

Şişli'de çöpte kafası kesik kadın cesedi bulundu

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöpte malzeme arayan Okan Ç. tarafından bulunan siyah poşetin açılması sonucu, kafası kesik bir kadın cesediyle karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, parmak izi sorgulamasında cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, cesedin bulunduğu sokaktan yaklaşık iki sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi üzerinde, bir çöp konteyneri yanına bırakılmış iki adet valizde cansız bedene ait olduğu değerlendirilen deliller bulundu. Bulunan deliller, olay yeri inceleme aracına alındı.

Geniş çaplı çalışmanın tamamlanmasının ardından cenaze aracı bölgeye sevk edilerek, cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın yaşandığı sokakta belediye ekipleri tarafından sulama ve temizlik çalışması yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı; ekiplerin incelemeleri ve soruşturma devam ediyor.

