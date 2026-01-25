Aksaray'da Bıçakçı Soygunu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da Minarecik Mahallesi'ndeki bıçakçı dükkanından binlerce liralık bıçakları çalan 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 02:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 03:00
Minarecik Mahallesi'ndeki iş yerinin camını kıran şüpheliler, polis takibiyle korte alındı.

Olay dün gece yarısı Minarecik Mahallesi 559 sokakta bulunan bir bıçakçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Barış I. (50) isimli esnafa ait dükkana gelen 3 kişi iş yerinin camını kırarak vitrinindeki binlerce liralık bıçakları çaldı.

Sabah erken saatlerde dükkanını açmak için iş yerine gelen Barış I., camın kırıldığını ve bıçakların çalındığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı inceleme ve kamera takibiyle hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahsı tespit etti. KGYS başta olmak üzere çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, önce şüphelilerin kimliklerini sonra da ikametlerini belirledi.

Polisin düzenlediği 3 ayrı operasyon sonucu, yaşları 18’den küçük olan 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmayı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

