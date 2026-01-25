Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü

Gümrük sahasında çıkan yangında otobüs küle döndü, yaralanma yok

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir yolcu otobüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bulgaristan'dan İzmir'e hareket eden otobüs, Kapıkule Gümrük Sahası içerisinde 21 yolcusunu indirdikten sonra alışveriş merkezi önünde yanmaya başladı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden çevredekiler yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, araç küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

