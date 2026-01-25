Kayseri'de Oğul Babasının Büfesini Kurşunladı

Kayseri Melikgazi'de Gültepe Mahallesi'nde S.B. (20), baba H.B.'ye ait büfeyi kurşunladı; polis çok sayıda ekip sevk etti, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 02:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 02:41
Melikgazi, Gültepe Mahallesi'nde silahlı saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Yapı Sanat Okulu 3. Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre kavga sonrası bir baba oğul arasında silahlı saldırı gerçekleşti.

S.B. (20), daha önceden henüz bilinmeyen bir sebepten kavga ettiği babası H.B.'ye ait büfeyi kurşunladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, S.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS BABASININ BÜFESİNİ KURŞUNLARKEN, RASTGELE AÇILAN ATEŞTE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS BABASININ BÜFESİNİ KURŞUNLARKEN, RASTGELE AÇILAN ATEŞTE KAYSERİ TAPU VE KADASTRO 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GİRİŞ KAPISINA KURŞUN İSABET ETTİ.

