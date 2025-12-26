DOLAR
Hatay'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve 2 Çocuğu Yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaya geçidinde anne B.H. (29) ile çocukları G.K. (7) ve E.M.K. (6) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:25
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ile iki çocuğuna yaya geçidinde otomobil çarptı. Kazada anne ve çocukları yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü A.G. yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.H. (29) ile çocukları G.K. (7) ve E.M.K. (6)'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yaya geçidinde yaşanması dikkat çekerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

