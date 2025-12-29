DOLAR
Hatay’da Yılbaşı Öncesi 1020 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Hatay'da 25 Aralık'ta düzenlenen operasyonda bin 020 litre el yapımı alkol ve üretim ekipmanları ele geçirildi; 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:11
Hatay’da yılbaşı öncesi büyük kaçakçılık operasyonu: 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında 25 Aralık günü Defne ve İskenderun adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda bin 020 litre el yapımı alkollü içki ile üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler: bin 020 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet süzgeç, 2 adet huni, 77 adet boş alkollü içki şişesi, 53 adet alkollü içki şişelerine ait kapak ve 97 adet 45 milimlik tüp içerisinde alkollü içki aroması.

Hukuki süreç

Olayla ilgili olarak 5 şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

