Hatay’da Yılbaşı Öncesi 1020 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Hatay’da yılbaşı öncesi büyük kaçakçılık operasyonu: 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında 25 Aralık günü Defne ve İskenderun adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda bin 020 litre el yapımı alkollü içki ile üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler: bin 020 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet süzgeç, 2 adet huni, 77 adet boş alkollü içki şişesi, 53 adet alkollü içki şişelerine ait kapak ve 97 adet 45 milimlik tüp içerisinde alkollü içki aroması.

Hukuki süreç

Olayla ilgili olarak 5 şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

