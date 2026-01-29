Hatay Dörtyol'da çatı yangını hızla söndürüldü

Dörtyol Yeşilköy Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; çatıda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:47
Yeşilköy Mahallesi'nde müstakil evin çatısında yangın çıktı

Hatay’da müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yeri: Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan müstakil evin çatısı.

Müdahale: İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hasar: Yangında evin çatı kısmında hasar oluştu; yangının büyümesi önlendi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

