Hatay Dörtyol'da çatı yangını hızla söndürüldü
Yeşilköy Mahallesi'nde müstakil evin çatısında yangın çıktı
Hatay’da müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay yeri: Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan müstakil evin çatısı.
Müdahale: İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hasar: Yangında evin çatı kısmında hasar oluştu; yangının büyümesi önlendi.
