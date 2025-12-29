Hatay Reyhanlı'da motosiklet kazası: Refüje çarpan 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, refüje çarpan motosikletteki 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Trafik halinde olan motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve devrildi.

Kazada 16 yaşındaki sürücü Ahmet Demir ile yolcu olan 14 yaşındaki Ömer Faruk Lama ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiler

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, motosiklet sürücüsü Ahmet Demir ve yolcu Ömer Faruk Lama hayatını kaybetti.

