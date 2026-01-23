Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Erzurum'un Hınıs ilçesi Ovakozlu köyünde 3-4 aylık husumet, İlçe Kaymakamı Onur Bektaş ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle, Kuran-ı Kerim’e el basılarak sona erdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:25
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

İlçe Kaymakamı Onur Bektaş ve kanaat önderleri araya girdi

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ovakozlu köyünde yaklaşık 3-4 aydır devam eden husumet sona erdi.

İmece ve Şengül aileleri arasındaki gerilimin sonlandırılmasında İlçe Kaymakamı Onur Bektaş ile kanaat önderleri Osman Eren, Şiyar Bahtiyar Eren ve Abdusselam Çıkan'ın arabuluculuğu etkili oldu.

Akraba iki ailenin süregelen husumeti, ilçede uzun süre huzursuzluk yaratmıştı. Tarafların köy camisinde Kuran-ı Kerim’e el basarak barış için yemin etmesiyle anlaşma sağlandı.

Barışın sağlanması köyde ve çevrede memnuniyetle karşılandı.

(VA-AT)

Hınıs’ta husumetli aileler ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle...

Hınıs’ta husumetli aileler ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Osmaniye Düziçi'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
3
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
4
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
5
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları