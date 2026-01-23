Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

İlçe Kaymakamı Onur Bektaş ve kanaat önderleri araya girdi

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ovakozlu köyünde yaklaşık 3-4 aydır devam eden husumet sona erdi.

İmece ve Şengül aileleri arasındaki gerilimin sonlandırılmasında İlçe Kaymakamı Onur Bektaş ile kanaat önderleri Osman Eren, Şiyar Bahtiyar Eren ve Abdusselam Çıkan'ın arabuluculuğu etkili oldu.

Akraba iki ailenin süregelen husumeti, ilçede uzun süre huzursuzluk yaratmıştı. Tarafların köy camisinde Kuran-ı Kerim’e el basarak barış için yemin etmesiyle anlaşma sağlandı.

Barışın sağlanması köyde ve çevrede memnuniyetle karşılandı.

