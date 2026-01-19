İbrahim Kayaslan'ın sır ölümünde eşi Samime Kayaslan tutuklandı

Soruşturmada yeni gelişme: Sarıgöl operasyonunda gözaltılar yapıldı

Buldan'da 2 Ağustos 2025 tarihinde eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitiren 39 yaşındaki İbrahim Kayaslan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

Kazadan ziyade cinayet iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturmada, savcılığın talimatıyla Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Samime Kayaslan, annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer yer aldı. Şüpheliler, Buldan'da adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler —annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer— ise serbest bırakıldı.

Soruşturma savcılık makamınca sürdürülüyor; olayla ilgili detayların ve olası yeni gelişmelerin takibi devam ediyor.

