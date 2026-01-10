İç Güvenlik Güçleri Şeyh Maksud Mahallesi'ne Girdi

Suriye İç Güvenlik Güçleri, SDG’den temizlenen Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne giriş yaptı; mayın temizliği, tünel aramaları ve Yasin Hastanesi iddiaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:04
Suriye İç Güvenlik Güçleri, terör örgütü SDG’den temizlenen Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ne giriş yaptı. Operasyon sonrası mayın temizliği ve arama-tarama sürüyor; Yasin Hastanesi çevresindeki gelişmeler dikkat çekiyor.

Komutanın Açıklaması

Albay Muhammed Abdul Gani: "İç güvenlik güçleri Şeyh Maksud Mahallesi’nde konuşlanmaya başladı. Mahallenin en kısa sürede eski haline dönmesi için İçişleri Bakanlığı’na bağlı trafik birimleri ve özel görev ekipleri bilgilendirildi. Bunun çok hızlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Sahada bir inceleme turu yaptık ve mahallede yaşayan bazı sakinleri ziyaret ettik. Bu mahallenin toplumsal yapısı özeldir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte yaşamaktadır. Bu nedenle özel bir ilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, Suriye’nin yüzyıllardır mezhepler ve topluluklar arasında uyum içinde yaşadığının bir göstergesidir"

Hastane, Tünel ve Mayın Tehdidi

Albay Muhammed Abdul Gani ayrıca, "Halkı rahatlatmak ve Suriye devletinin, halkın birliğini ve önceki suçlu rejim nedeniyle büyük zarar gören toplumsal dokuyu desteklediğini vurgulamak bizim sorumluluğumuzdur. Devlet tarafından çalışanlara yönelik iyi davranış ve halkla düzgün muamele konusunda katı ve kesin talimatlar bulunmaktadır. Devlette görevli herhangi bir kişinin yapacağı bir ihlal mutlaka hesap sorularak karşılık bulacaktır. Bize ulaşan bilgilere göre SDG’ye bağlı güçler bir hastanede konuşlanmış ve altında tüneller bulunmaktadır. Bu mahallede çok sayıda tünel ve mayın var. Bunların etkisiz hale getirilmesi ve güvenliğin tesis edilmesi için çalışıyoruz"

Komutan, "Eşrefiye Mahallesi ise normale döndü, insanlar geri dönmeye başladı. İnşallah yarına kadar Şeyh Maksud Mahallesi de normale dönecektir. Mahallenin alanı geniştir, şu anda mayınları temizlemek için uzman ekipler çalışmaktadır. Nitekim şu anda bulunduğum noktada 2 saat önce 3 mayın tespit ettik. Bu sadece zaman meselesidir" dedi.

Resmi Açıklamalar ve İddialar

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, "SDG, bubi tuzakları yerleştirdiği araçlarını Şeyh Maksud sokaklarında bıraktı ve ordu bunları etkisiz hale getirmek için çalışıyor" dedi. Aynı kaynak, "SDG mensuplarından biri, Şeyh Maksud Mahallesinde ordu güçleri arasında kendini patlattı, orduda herhangi bir kayıp yaşanmadı" bilgisini paylaştı.

Suriye Sağlık Bakanlığı ise, "Terör örgütü PKK ve ona bağlı silahlı gruplar, Suriye ordusundan kaçtıktan sonra Şeyh Maksud Mahallesindeki Yasin Hastanesi’nden çalışanları ve doktorları zorla çıkararak kendilerini tahkim etmek için hastaneyi karargaha çevirdi. Kendi güvenlikleri için sivilleri hastaneye yaklaşmamaya çağırıyoruz" şeklinde uyarıda bulundu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa sosyal medyadan paylaştı: "Terör örgütü SDG ve PKK, Şeyh Maksud Mahallesindeki bazı sivil tesisleri üs haline getirdi ve sivilleri hedef almak için buraları kullanmaya devam ediyorlar. Suriye ordusu, ilerleyip mahalle içindeki çatışma mevzilerinin çoğunu temizlemeyi başarırken, çaresiz kalan bazı unsurlar hastanelere ve sağlık merkezlerine sığınarak içeridekileri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Uluslararası insani hukuka uygun olarak ve masum insanları korumak için özellikle sağlık tesisleri olmak üzere hizmet tesislerinin askeri operasyonlara dahil edilmemesi veya siyasi ve medya faaliyetlerinde kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

