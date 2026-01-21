Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Kar Sonrası Çöktü

Tuzluca'da düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir süren kar yağışının ardından çöktü; içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:51
Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Kar Sonrası Çöktü

Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Kar Sonrası Çöktü

Olayın Özeti

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, yaklaşık bir yıldır düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından çöktü.

Edinilen bilgilere göre, çökme olayının meydana geldiği sırada halı sahanın içinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Hasar ve Durum

Çökme sonrası yapıda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili ilk bilgiler bu şekilde olup, bölgede etkili olan kar yağışının çökmede etkili olduğu bildirildi.

Iğdır’da düğün salonu olarak kullanılan halı saha çöktü

Iğdır’da düğün salonu olarak kullanılan halı saha çöktü

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı — Çok sayıda yaralı
2
Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Çöktü
3
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 297 Şüpheli Yakalandı, 94 Tutuklandı
4
Kocaeli İzmit’te AVM Otoparkında Bıçaklı Kavga: Zanlı Tutuklandı
5
Iğdır'da Yakalanan Eski İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve 2 Organizatör Tutuklandı
6
Samsun’da üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tutuklandı
7
İspanya'daki 10 Ton Kokain Operasyonunun İstanbul Ayağında 12 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları