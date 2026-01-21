Iğdır Tuzluca’da Düğün Salonu Olarak Kullanılan Halı Saha Kar Sonrası Çöktü

Olayın Özeti

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, yaklaşık bir yıldır düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından çöktü.

Edinilen bilgilere göre, çökme olayının meydana geldiği sırada halı sahanın içinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Hasar ve Durum

Çökme sonrası yapıda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili ilk bilgiler bu şekilde olup, bölgede etkili olan kar yağışının çökmede etkili olduğu bildirildi.

