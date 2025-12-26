DOLAR
Iğdır Tuzluca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Iğdır Tuzluca'da jandarmanın operasyonunda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı; 14 kişi ise uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:33
Operasyon ve gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ilçede belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer gözaltılar ve soruşturma

Olayla bağlantılı olarak, zanlılardan uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 14 kişi de "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

