Mardin Kızıltepe'de 3 Kişilik Aile Ölü Bulundu: Aileden Açıklama

Mardin Kızıltepe'de 25 Kasım'da evlerinde ölü bulunan Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki Samyeli ile ilgili aile ve avukatların açıklamaları. Yargı gizlilik kararı ile sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:25
Aile ve avukatlar Mardin Barosu'nda konuştu

İçişleri: Olay, 25 Kasım tarihinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde ölü bulunanların; Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya olduğu bildirildi.

Olayın ardından Mardin Barosu'nda düzenlenen basın açıklamasına mağdur ailenin avukatları ile hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ailesi katıldı. Aile adına konuşan ağabey Sadık Kaya, yaşadıkları kaybın tarifi imkansız olduğunu belirterek ailecek çekilen acıyı vurguladı.

Sadık Kaya açıklamasında 'Aile olarak acı çektik, acı yaşadık. Bu acıları kimsenin yaşamasını istemiyoruz artık. Bu acıyı ben yaşadım, başka aileler yaşadı. Fark etmiyor. Ölen de acı yaşıyor, öldüren de acı yaşıyor. Biz perişan olduk, ailemiz yok oldu. Karşı tarafın ailesi de perişan oldu. Onlara bağlı insanlar da aynı duruma düştü. Artık bilinçlenmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

Mağdur vekillerinden Av. Seher Acay yargı sürecinin devam ettiğini ve dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlattı, sürecin tüm ciddiyetiyle yürüdüğünü belirtti. Diğer mağdur vekili Av. Nurullah Öner ise dosyaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında yeni bir gelişme olmadığını söyledi ve '4 tutuklu var. Soruşturma makamı yakında iddianamenin hazırlanacağı ve davanın açılacağı yönünde tarafımıza bilgilendirmede geçti' dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Aile ve avukatları, yargı sürecinin titizlikle yürütülmesini talep ediyor.

