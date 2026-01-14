İnegöl'de 250 Metre İnternet Kablosu Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Sulhiye Mahallesi'nde yaşayanları internetsiz bırakan hırsızlar yakalandı

Olay, 2 gün önce Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Sulhiye Mahallesinde meydana geldi. İki şahıs, mahallenin internet bağlantısını sağlayan kabloları çalarak bölgeyi internetsiz bıraktı.

Şüpheliler 250 metre kablo çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, yapılan araştırma sonucu zanlıları tespit etti ve operasyonla yakaladı.

Yakalanan şüpheliler M.K. (19) ve M.A. (19), sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de hırsızlık suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

