İnegöl'de Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta gerçekleşti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak üzerinde gerçekleşti. Kazaya, Yusuf A. (26) idaresindeki 16 Y 7756 plakalı otomobil ile Emrah S. (25) yönetimindeki 35 BCB 770 plakalı otomobilin çarpışması neden oldu.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu ve her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

