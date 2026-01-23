İnegöl'de Forkliftten Düşen İşçi Yüksel Erkol (49) Hayatını Kaybetti

Bursa İnegöl'de bir mobilya fabrikasında forkliftten düşen işçi Yüksel Erkol (49) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:17
İnegöl'de Forkliftten Düşen İşçi Yüksel Erkol (49) Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Forkliftten Düşen İşçi Yüksel Erkol (49) Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen kazada, işçi Yüksel Erkol (49) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde fabrikaya ait bahçede gerçekleşti. Erkol, 10 ALE 841 plakalı kamyonetini fabrikanın bahçesine çekti ve fabrikadan aldığı içerisinde talaş bulunan çuvalları forklift ile yüklemeye başladı.

Kasaya düşmeyen çuvalları forkliftin üzerine çıkıp iten Erkol, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi, özel araçla İnegöl’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksel Erkol'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA, FORKLİFTİN ÜZERİNDEN KAFA...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA, FORKLİFTİN ÜZERİNDEN KAFA ÜSTÜ DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA, FORKLİFTİN ÜZERİNDEN KAFA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Osmaniye Düziçi'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
3
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
4
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
5
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları