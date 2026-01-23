İnegöl'de Forkliftten Düşen İşçi Yüksel Erkol (49) Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen kazada, işçi Yüksel Erkol (49) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde fabrikaya ait bahçede gerçekleşti. Erkol, 10 ALE 841 plakalı kamyonetini fabrikanın bahçesine çekti ve fabrikadan aldığı içerisinde talaş bulunan çuvalları forklift ile yüklemeye başladı.

Kasaya düşmeyen çuvalları forkliftin üzerine çıkıp iten Erkol, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi, özel araçla İnegöl’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksel Erkol'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

