İnegöl'de İNDAK 7 Saatlik Operasyonla Mahsur Kalan İki Av Köpeğini Kurtardı

AFAD ihbarı üzerine Süpürtü köyü taş ocağı civarında yürütülen başarılı kurtarma

AFAD’dan gelen ihbar üzerine, Süpürtü köyü taş ocağı civarında iki av köpeğinin çakalı kovalarken çakalın inine girdiği ve uzun süre kendilerinden haber alınamadığı bildirildi.

İhbarın ardından İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine intikal etti. Köpek sahiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmede, hayvanların girdiği inin son derece dar ve derin olduğu tespit edildi.

Zorlu arazi koşulları ve dar alan nedeniyle büyük hassasiyet gerektiren çalışmalara başlayan İNDAK ekibi, yaklaşık 7 saat süren yoğun ve titiz bir operasyon yürüttü.

Yapılan çalışmalar neticesinde, saat 22.00 sularında inin derinliklerine ulaşılmış ve mahsur kalan iki av köpeği sağ salim kurtarıldı. Kurtarılan köpekler sahiplerine teslim edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.

