İzmir Çiğli'de 16 Yaşındaki Torbacı Parkta Suçüstü Yakalandı

Çiğli'de parkta takip sonucu 16 yaşındaki E.A., 378 gram esrar ve 79.9 gram kokain dahil yüzlerce paket uyuşturucuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:56
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Saha çalışmaları kapsamında park içinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.A. durduruldu. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen, E.A.'nın üzerinden çıkanlar polis ekiplerini şaşırttı.

Yapılan aramalarda; 160 ayrı kilitli poşet içerisinde toplam 378 gram esrar, 16 ayrı kilitli poşet içerisinde 79.9 gram kokain, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile hazırlık için stoklanmış çok sayıda boş kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A., gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

