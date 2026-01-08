Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük’te jandarma operasyonunda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:55
Operasyon Detayları

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen iki ayrı faaliyette, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

Ele geçirilen maddeler

Yapılan aramalarda; 1,6 gram bonzai, 7,84 gram metamfetamin, 13,18 gram amfetamin hammaddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

